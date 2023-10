If you start me up, I’ll never stop: Bellingham je s dva gola režirao Realov preokret u El Clásicu

Ne samo da je to ovom njemačkom reprezentativcu premijerni gol u El Clásicu, već i prvijenac u Barceloninom dresu. Sve dosad je bio bez pogotka u novom klubu, trebalo mu je 14 nastupa da se napokon riješi i tog tereta na leđima. Gosti iz Madrida se od tog šoka nisu stigli ni oporaviti do kraja, a umalo je nova lopta bila u njihovoj mreži.

Bila je to još jedna mlaka reakcije njegovih braniča, mladi Fermín López precizno je ciljao, no pogodio je tek vratnicu. Do kraja poluvremena, Barcelona je tražila povećanje vodstva, no nije u tome uspijevala. Valja izdvojiti još i situaciju iz sudačke nadoknade, kada je Tchouaméni hrvačkim zahvatom oko vrata u skoku oborio Ronalda Araúja, sudac Jesus Gil Manzano nije ni pomislio na jedanaesterac.

Drugi dio utakmice ponudio je nešto drugačiju sliku, pogotovo u završnih 25 minuta. No, treba spomenuti da je Barcelona u početnim minutama nastavka opet bila u dobrim prilikama za povećanje vodstva, najbliži je tome bio Iñigo Martínez. Glavom je pogodio vratnicu, opet se na taj način spasio Real, a onda ubrzo stigao i do izjednačenja.

Nije teško za pogoditi da je prste u tome ponovno imao sjajni Jude Bellingham, no ovaj bi mu zgoditak mogao biti najljepši u dosadašnjem tijeku karijere. Dugo je trajala gostujuća opsada domaćeg gola, Xavijevi igrači nikako nisu mogli uspostaviti posjed ili barem poslati loptu što dalje od vratara Marc-Andréa ter Stegena.

Dakle, u 68. minuti lopta je tako stigla do Bellinghama, on ju je najprije primirio, okrenuo se prema gola te potom silovito tukao. U neobranjivoj je putanji ona išla prema njemačkom golmanu, ništa on tu nije mogao, iako se opružio koliko je širok i dugačak. Dakako, i za njega je to prvi gol u El Clásicu, a ukupno već 12 ovosezonski za Real u svim natjecanjima, uz još tri asistencije.

