Vrijeme za popravni: Ons Jabeur preokretom je izborila drugo finale Wimbledona u nizu

Drugu godinu u nizu Ons Jabeur borit će se za naslov prvakinje u Wimbledonu. Prošle je kobna u finalu bila Elena Ribakina pa Tunižanka sigurno protiv Markéte Vondroušove ima ogroman motiv napokon doći do prvog Grand Slama u svojoj karijeri, i to iz trećeg finala.

Jer za njega se dobrano i pomučila te ga je izborila kontra izgleda. Sve se, naizgled, složilo u smjeru da će Arina Sabalenka doći do finala i sjesti na prvo mjesto WTA ljestvice, ali Jabeur je preokrenula set zaostatka i 2-4 u drugom za veliku pobjedu od 6-7, 6-4 i 6-3.

Prvi set bio je velika borba. Imale su obje tenisačice šanse za break, s tim da je Jabeur propustila čak tri, ali ipak su obje igračice zadržale servise i ušlo se u tie-break. Tamo je Tunižanka imala i 4-2, ali Sabalenka uzvraća silovito i s dva poena na returnu dolazi do 7-5 i vodstva u setovima.

Činilo se da sve ide prema raspletu kad je druga tenisačica svijeta prva na meču napravila break za 3-2 u drugom setu te ga obranila i povela s 4-2, ali Jabeur se iz bunara vratila i od tog trenutka pa do kraja seta napravila dva breaka i uzela svaki gem za 6-4.

U trećem je pak Jabeur ta koja je iskoristila psihološku prednost pa je prva oduzela servis suparnici, i to za 4-2. Povela je s 5-2 pa na sljedećem servisu Sabalenke imala i dvije break, odnosno meč lopte. No, Bjeloruskinja je to spasila i smanjila na 5-3, ali je samo prolongirala neizbježno.

Jabeur je mirno servirala za meč i slavila sa 6-3 pa će se u subotu boriti za svoj prvi Grand Slam naslov nakon što je lani gubila finala i u Londonu i u Parizu.

Sabalenka pak ostaje druga na svijetu i to su dobre vijesti za Igu Świątek. Poljakinja tako nastavlja svoju vladavinu WTA ljestvicom koja je krenula u travnju prošle godine nakon umirovljenja Ashleigh Barty, a protegnut će se tako i na 67. tjedan u nizu.

A u subotu ćemo dobiti novu kraljicu All England Cluba. Hoće li se slaviti u ime 24-godišnje Čehinje ili 28-godišnje Tunižanke koja bi donijela prvi Grand Slam u povijesti te zemlje? Očekuje nas spektakl…