Vrli novi svijet: mlade Engleskinje dvostruko više igraju nogomet u zadnje četiri godine

Ženski nogomet je u procesu sve veće popuralizacije i eksponencijalnog rasta u posljednjih nekoliko godina, a pokazuju to i najnovije statistike iz Engleske.

Naime, ženski nogomet je na svojoj lokalnoj, grassroots razini doživio porast od 54 posto od 2016. do danas, piše Telegraph.

Brojke su ohrabrujuće, pogotovo tijekom prisilne pauze od sporta uzrokovane pandemijom koronavirusa: 3,4 milijuna engleskih djevojaka igra nogomet u čak 9,251 kompetitivnih ženskih ekipa i 88 community klubova diljem zemlje,

