Vrsaljko je obavio artroskopiju koljena. Sve je okej, bit će spreman za nastavak sezone

Hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko (28) podvrgnut je artroskopiji lijevog koljena radi uklanjanja osteosintetskog materijala s operacije ligamenata koja je obavljen prije 16 mjeseci, objavio je Atlético Madrid. Očekuje se kako će hrvatski branič biti spreman za početak La Lige, koji bi mogao biti 12. lipnja.

Vrsaljko je operativni zahvat obavio u Sveučilišnoj klinici Navarra u Pamploni nakon što je epidemija koronavirusa odgodila već planiranu intervenciju.

This morning, Sime @Vrsaljko underwent an arthroscopy at the @ClinicaNavarra to remove surgical material from the ligament operation he had 16 months ago.

— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 21, 2020