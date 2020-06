Vruće, sparno i dosadno: Dinamo i Osijek odigrali su na Maksimiru utakmicu bez golova

Dinamo je matematički potvrdio titulu kada je Lokomotiva pobijedila Hajduk u prošlom kolu, dok je Osijek u međuvremenu promijenio klupskog predsjednika. Obje vijesti još uvijek djeluju bitnije od današnje utakmice, jer su Dinamo i Osijek u 31. kolu HNL-a na Maksimiru odigrali utakmicu u kojoj nije bilo golova.

Nismo gledali pretjerano uzbudljivu utakmicu, jer nisu nedostajali samo golovi.

Otvaranje je bilo sporo, iako je u Osijek u devetoj minuti uspio doći do prilike, jedine prave u prvom poluvremenu. Petar Bočkaj proigrao je Talysa koji je izbio sam pred Dominika Livakovića, ali je Dinamov vratar obranio njegov udarac.

Što se tiče Dinama, Marin Leovac našao se u dvije poluprilike. Uglavnom, na kraju prvog poluvremena Dinamo je imao tri udarca prema golu (nula u okvir), Osijek četiri (dva u okvir).

Kada je riječ o prilikama, drugo poluvrijeme nije bilo puno bolje. Sve do 64. minute nismo zapravo vidjeli ništa konkretno. Nakon ubačaja Dmytra Lope Mile Škorić opalio je iz prve s šest metara, ali lopta nije završila niti blizu gola. Osijek je do kraja utakmice složio nekoliko zanimljivih kontri, ali izvedba je u završnici zakazala.

Dinamo do 88. minute nije uputio udarac u okvir gola. Kada se to dogodilo, bio je to i jedini udarac u okvir gola u drugom poluvremenu uopće.

Uglavnom, Osijek je uzeo bod koji ga ostavlja u utrci za drugo mjesto, iako je dojam takav da se možda moglo uzeti i tri. Pa ponovimo još jednom — Hajduk 54 boda, isto koliko i Lokomotiva, Osijek 53 i Rijeka 52. Idemo dalje s ovim trilerom oko drugog mjesta.