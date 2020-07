Vuk samotnjak: Verstappen je jedini pokazao zube Mercedesima na Hungaroringu

Zaustavite nas ako ste ovo već čuli. Opetovano.

Mercedes je najbolja momčad u Formuli 1. Kao i svake godine od 2014., Mercedes ima daleko najbolji motor, najbolju šasiju, najbolji vozački sastav, najbolju stratešku momčad i najbolji operativni pogon.

Lewis Hamilton danas je osmi put došao do pobjede na Hungaroringu, tjedan dana nakon što je pobijedio na Spielbergu na VN Štajerske. Time je izjednačio rekord Michaela Schumachera po broju pobjeda na jednoj stazi.

Mercedesov W11 daleko je najbolji bolid na gridu, do te mjere da je na kvalifikacijama uredno više od sekunde brži od konkurencije. Budući da malo tko vjeruje da Valtteri Bottas 2.0 (ili koju god verziju gledamo ove godine) može držat korak s Hamiltonom tijekom sezone, s utrkom za naslov vjerojatno se nakon tri utrke možemo pozdraviti.

Upravo zato, hvala bogu na Maxu Verstappenu.

When your race might be over before it's even started 💥

But you eventually finish P2 😮#HungarianGP 🇭🇺 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/o9JDpGYUsy

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020