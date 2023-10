Vukovi tužno zavijaju: Cibona je upisala i četvrti abaligaški poraz, ovaj put od Budućnosti

Ni nakon četiri kola, košarkaši Cibone ne znaju za pobjedu u ABA ligi. No, istini za volju, na gostovanju kod Budućnosti u Podgorici ista se baš nije niti mogla očekivati. Vukovi su dobro parirali u prvom poluvremenu, čak i vodila jedno vrijeme, ali došla je do izražaja razlika u vrijednosti i kvaliteti momčadi pa je Budućnost slavila 93-85.

U dosta rastrganom i napadački siromašnom početku dobro se Cibona snašla, uspijevala je usprkos slabijem šutu dobro puniti koš iz reketa pa je nakon 10 minuta u malom minusu od 19-16. U drugoj četvrtini i to se okrenulo, vezali su Cibosi četiri trice od četiri strijelca pa su se u nekoliko navrata našli u vodstvu.

No, nakon 17 minuta i to se istopilo, Andrija Grbović uz brojne Amerikance iz domaće momčadi poveo je preokret pa tek tricom Jakova Mustapića s istekom vremena Cibona na poluvremenu ima priključak od 43-41. Budućnost je ipak drugo poluvrijeme otvorila sa 6-0 pa se odlijepila i do kraja se nije osvrtala.

Ubrzo je i prvi put 10 razlike, odnosno 53-43, a na koncu treće dionice je 11 razlike za Budućnost. Cibosi su se u četvrtoj malo napadački opet oslobodili i vratili su razliku na manje od 10 poena, ali propuštali su prilike dodatno zakomplicirati susret pa i uz solidnu partiju moraju potpisati poraz od 93-85.

Aleksandar Aranitović i Alex Stein kod Cibone su zabili po 16 poena. Tomislav Buljan i Mustapić dodali su po 13, s tim da je Buljan imao i šest skokova. Colbey Ross i McKinley Wright IV kod Budućnosti su zabili po 16.

Cibosi tako ostaju na dnu s omjerom 0-4, a jedini uz njih bez pobjede još je Mornar iz Bara.