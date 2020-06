‘Wait’ nije dugo trajao: Martin Braithwaite zabio je protiv Mallorce prvi gol za Barcelonu

U trenutku pisanja ovog teksta trenutno je u tijeku utakmica 28. kola La Lige između Mallorce i Barcelone.

Kao protivnik idealan za postizanje radne temperature nakon duge pauze, Mallorca je na poluvrijeme otišla s dva gola u mreži. Prvi je postigao Arturo Vidal već u drugoj minuti nakon sjajnog centaršuta Jordija Albe s lijevog krila — Vidal je u trku glavom pospremio loptu u mrežu.

Bio mu je to sedmi prvenstveni gol ove sezone, što je brojka do koje je stigao prvi put nakon sezone 2014./2015. kada je nosio Juventusov dres.

Međutim, poluvrijeme je obilježio onaj drugi gol, a njega je u 37. minuti postigao Martin Braithwaite, Danac koji je u kontroverznom transferu na Camp Nou stigao iz Leganésa. Situaciju mu je namjestio Lionel Messi — glavom. Braithwaite je loptu s desetak metara zatim zakucao u mrežu i postigao svoj prvi gol za Barcelonu.

3 – Martin Braithwaite has become the third Danish player to score for @FCBarcelona in @LaLigaEN history, after Michael Laudrup (39 goals) and Allan Simonsen (31). Premiere. pic.twitter.com/uTXKst4XmA

— OptaJose (@OptaJose) June 13, 2020