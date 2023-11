Warriorsi su napokon prekinuli niz od šest poraza. Dobar dio zasluga za to ide i Dariju Šariću

Teških je 10-ak dana iza momčadi Golden State Warriorsa, u prethodnih šest nastupa redom je upisivala poraze, a samo jedan od njih bio je u gostima. Tu je i onaj incident s Klayom Thompsonom i Draymondom Greenom, zbog kojih su obojica zaradili suspenzije, no sinoć je ipak stigla naznaka boljih dana. Prekinuta je napokon ta crna rezultatska serija, kod kuće su sa 121-116 svladani Houston Rockets.

Dakako, Stephen Curry je s 32 poena prvo ime ove utakmice, ali svakako valja spomenuti i još jednu vrlo dobru večer Darija Šarića. Hrvatski reprezentativac u ovaj je trijumf, inače tek sedmi ovosezonski za GSW, 18 svojih poena, pet skokova te dvije asistencije. Treća mu je to najefikasnija utakmica u novom dresu, u preostala dva navrata dosegnuo je granicu od 20 poena.

Dario Saric tonight 18 Points

5 Rebounds

2 Assists

1 Steal

1 Block

50.0 FG%

42.9 3PT% THE WARRIORS FINALLY WON!!! pic.twitter.com/pXu75mRw0Q — SaricMuse (@DarioSaricMuse) November 21, 2023

Čini se kako se popularni Šiši sve bolje snalazi u novom okruženju i ulozi, s klupe je dosad u prosjeku skupio 21 minutu na terenu te pritom ubacio gotovo 10 poena po utakmici (9,7). Inače, bila je to povijesna Curryjeva večer, oborio je rekord po broju minuta u Golden Stateovom dresu, po sedmi put u sezoni prebacio granicu od 30 poena te prvi u povijesti NBA-a u uvodnih 13 nastupa sezone ubilježio bar četiri trice.

S omjerom pobjeda i poraza od 7-8, Warriorsi su trenutno tek na 10. mjestu Zapadne konferencije, inače posljednjem koje vode u play-in turnir. No, nemaju previše vremena za odmor, preksutra će gostovati kod Phoenix Sunsa, bit će to i Šarićev povratak u jednu od svojih bivših momčadi, u Arizoni je proveo čak četiri sezone, od 2019. do 2023. godine.