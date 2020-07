Watfordov brodolom: Arsenal ga izbacio iz Premier lige u zaključku teško objašnjive sezone

Nagrada za bedasto upravljanje klubom u netom završenoj premijerligaškoj sezoni definitivno ide Watfordu i Ginu Pozzu.

Možda se neki sjećaju da je onih davnih dana, odnosno, u kolovozu prošle godine kada je prvenstvo otpočelo, glavni trener momčadi s Vicarage Roada bio Španjolac Javi Gracia. Nije se dugo zadržao, pošto je 7. rujna zaradio otkaz poslije jednog boda osvojenog u četiri odigrana kola.

Zamijenio ga je sunarodnjak Quique Sánchez Flores koji je krajem rujna izgubio od Manchester Cityja rezultatom 8-0 i Guardiolinoj momčadi uručio najveću ligašku pobjedu ikad, a s klupe je odletio početkom prosinca nakon poraza od Southamptona i jednog jedinog prvenstvenog slavlja u svom drugom mandatu na Watfordovoj klupi.

Poslije toga, bilo je vrijeme za domaćeg vatrogasca: kao rješenje je pronađen Nigel Pearson. Preuzeo je posljednju momčad lige koja je od sljedeće ekipe zaostajala tri boda, a nakon 20 utakmica u prvenstvu uspio ju je podići na tri boda prednosti iznad zone ispadanja dva kola prije kraja prvenstva. Imao je najbolji postotak pobjeda (35 posto) od bilo kojeg Watfordovog menadžera u povijesti Premier lige, prekinuo je Liverpoolov niz neporaženosti u veljači, oteo mu Invincible sezonu te prikupio više bodova od osam drugih klubova otkad je preuzeo klupu.

A onda je 17. lipnja, nakon poraza od West Hama, dobio otkaz.

Watford have sacked Nigel Pearson. That’s a thoughtful reward for helping to drag a team out of the relegation zone. 🤷🏼‍♂️

Momčad je privremeno preuzeo Hayden Mullins, izravni konkurent Aston Villa koja je zaostajala tri boda iznenađujuće je pobijedila Arsenal, a Watford je uvjerljivo izgubio od Manchester Cityja i pronašao se u zoni ispadanja.

Danas ga je Arsenal poslao u Championship u vrlo čupavoj utakmici koja je završila pobjedom sjevernolondonske momčadi od 3-2. Trudili su se ondje Hornetsi i napadali, ali obrambene reakcije jednostavno nisu bile na razini. Pierre-Emerick Aubameyang na Emiratesu je pružio mini-šou: prvo je u petoj minuti uspješno pretvorio kazneni udarac u pogodak, zatim je u 24. asistirao Kieranu Tierneyju za povećanje prednosti i prvi zgoditak Škota u crveno-bijelom dresu, a potom devet minuta kasnije krasno pogodio škaricama za 3-0. Bio je opasno za vratom Jamieju Vardyju u pohodu na Zlatnu kopačku…

Međutim, ne bi Arsenal bio Arsenal da i sam ne pokaže nekoliko obrambenih vratolomija. David Luiz u 43. minuti skrivio je svoj peti penal ove sezone (suvišno je spominjati da se radi o rekordu), a Troy Deeney bio je siguran. U 66. minuti na 3-2 je smanjio bivši Topnik Danny Welbeck dobrim snalaženjem u petercu nakon prizemne lopte s desne strane, a mogao je i izjednačiti da mu Emiliano Martínez nije obranio pokušaj petom nekoliko minuta kasnije.

14th October 2017 –

Troy Deeney on Arsenal’s 2-1 loss to Watford: “There’s a reason why they lost & it wasn’t because of one penalty. It’s [having] a bit of cojones, a bit of nuts.”

26th July 2020 –

Arsenal beat Watford 3-2 to relegate them to the Championship.

😬 @T_Deeney pic.twitter.com/als6VNFrIS

— afcstuff (@afcstuff) July 26, 2020