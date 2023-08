Wawrinka nakon poraza u finalu Umaga: ‘Znam da je glupo plakati, ali toliko volim ovaj sport’

Iako je Wawrinka dobro krenuo i uzeo prvi set nakon tie-breaka, Popyrin je drugi odradio rutinski, a u trećem je na 3-2 imao priliku za break. Ipak, nije ju iskoristio, a naposljetku se morao zadovoljiti utješnom nagradom.

“Teško mi je pao ovaj poraz”, priznao je Wawrinka na konferenciji za medije. “Alexei je odigrao odlično finale. Imao sam svoje prilike u trećem setu koje sam mogao ili trebao iskoristiti, ali nisam. Na kraju je on bio agresivniji i zaslužio je pobjedu. Cijeli je tjedan igrao odlično. Da, trebao sam osvojiti taj poen. No, u meču od dva sata i 40 minuta ne možete ne napraviti poneku pogrešku. Tako je, kako je. Još uvijek je ovo za mene bio pozitivan tjedan.”

Wawrinka do finala nije izgubio niti jedan set, ali Popyrin je bio dosta agresivniji.

“Vrlo je agresivan”, istaknuo je Švicarac. “Ima snažne udarce, snažan servis koji mi je bilo teško čitati. Kad ovako igra, težak je suparnik. Igrao je dobro cijeli tjedan i zaslužio je osvojiti ovaj turnir. Odličan je igrač, mlad, i želim mu da se nastavi ovako razvijati.”

Stan Wawrinka was crying during his speech in Umag:

“I know it’s so stupid to cry, but I love this sport so much. You make it really special. Amazing week. Hopefully I can come back. Thank you for the support. Thank you for being here. Hopefully I see you next year.” 🥹 pic.twitter.com/eZHpMBzUNi

