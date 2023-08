We No Speak Americano: Christian Pulisic napokon bi trebao potpisati za Milan

Već se tjednima pisalo kako će Pulisic u Milan, ali potvrda tog transfera nikako nije dolazila. Ruben Loftus-Cheek, njegov dojučerašnji suigrač, ranije je već predstavljen na San Siru i mnogi su mislili da će Amerikanac stići s njim u paketu. To se nije dogodilo, ali Pulisic svejedno postaje Milanov igrač.

Kako javlja Fabrizio Romano, sve je spremno da se transfer i službeno završi. Pulisic bi danas trebao obaviti liječnički pregled u Milanu i potpisati ugovor na četiri godine, a dokumenti su s Chelseajeve strane već riješeni.

Christian Pulisic becomes new AC Milan player today — official on Wednesday 🔴⚫️🇺🇸

◉ Pulisic will land around 9am CET.

◉ Medical tests around lunch time.

◉ Contract until 2027 to be signed in the afternoon.

◉ Documents already signed with Chelsea.

Here we go, confirmed ✔️ pic.twitter.com/lKWOrIHj9l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023