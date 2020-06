“Welcome, Timo”: Chelsea je za srpanj službeno potvrdio Wernerov transfer iz RB Leipziga

Ono što se više-manje sa sigurnosti znalo u posljednjih par tjedana sada je dobilo i svoju službenu potvrdu…

Chelsea je dogovorio uvjete s njemačkim reprezentativcem Timom Wernerom koji će u London preseliti u srpnju, objavio je klub na svojim službenim stranicama.

Odšteta iznosi 50 milijuna eura, što je i iznos Wernerove izlazne klauzule.

Werner trenutno uživa u najboljoj sezoni svoje karijere; zabio je 32 pogotka i tome dodao 13 asistencija u 43 utakmice u svim natjecanjima za RB Leipzig. Još nije niti ušao u najbolje godine karijere tako da ovo predstavlja velik uspjeh za Chelseajev dugoročni projekt.

We have some @TimoWerner news for you! 👀

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020