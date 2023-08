Welcome to Miami: Lionel Messi predstavljen je na prepunom Interovu stadionu

Messi je izašao na travnjak popraćen golemim pljeskom tribina na kojima su se miješale ružičasta boja i one argentinske nogometne reprezentacije, pozdravio sa s vlasnicima franšize među kojima je i David Beckham, a onda je uputio ozareni pogled gledateljima.

Argentinac se obratio navijačima na španjolskom jeziku, ali s tim nije bilo problema budući da ga je razumjela većina prisutnih:

“Jako sam uzbuđen i sretan što sam ovdje s vama, u Miamiju”, kazao je Argentinac na predstavljanju. “Želio bih se zahvaliti vlasnicima što su nas toplo dočekali i što nam omogućuju da se osjećamo kao kod kuće te olakšavaju sve. Otkad smo došli ovdje, spektakularno je. Jedva čekam započeti s treningom i natjecanjem. Dolazim s istim žarom koji sam uvijek imao, želim se natjecati, pobjeđivati i nastaviti rasti. Drago mi je jer sam došao u ovaj grad sa svojom obitelji i jer sam odabrao ovaj projekt. Uopće nemam dvojbi da ću uživati, dobro ćemo se zabaviti i ostvariti prekrasne stvari. Hvala vam puno na ovom danu.”

Soak it in, Leo Messi.

The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh

— Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023