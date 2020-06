Welcome to the jungle: savjet Sainzu za život u Ferrariju — “Uzgoji debelu kožu, trebat će ti”

Rob Smedley zna kako je to raditi u ognju i maničnom pritisku koji okružuju Ferrari.

Britanski inženjer radio je za Scuderiju 10 godina, prvo u testnoj momčadi, a onda — od sredine 2006. pa sve do 2013. — kao trkači inženjer Felipeu Massi. Smedley je kroz godine stvorio sjajan odnos Brazilcem i s njim otišao u Williams 2014.

Osim što je bio elitni trkači inženjer (kada je zamijenio Gabrielea Dellija Collija sredinom 2006., Massina se forma drastično popravila, a pod njegovim vodstvom došao je i do prve pobjede, ali i 2008. umalo do svjetske titule), Smedley je postao poznat po svojim duhovitim i prilično izravnim radio porukama s Massom.

“Felipe, bebo, ostani kul, nosimo ti bijeli vizir”, primjer je toga, kada je na kišnoj VN Malezije 2009. smirivao Felipea koji je paničario jer nije imao vizir za kišu. Godinu dana kasnije rekao je možda i najpoznatiju radio-poruku u posljednjih 10 godina: “Felipe, Fernando je brži od tebe. Možeš li potvrditi da si razumio ovu poruku?”.

"At Ferrari, second best is never good enough… it's a national institution, it's a religion" 🇮🇹

Ex-Ferrari race engineer Rob Smedley says "wonderful things" await new boy Carlos Sainz – but he must handle the pressure 👊#F1 https://t.co/DA40dvTrfX

— Formula 1 (@F1) June 1, 2020