Wembanyama je sinoć debitirao za Spurse. Imao je lošu šutersku večer, ali i skupio pet blokada

Dapače, skupio je tek devet poena, i to uz katastrofalnu šutersku večer. Naime, od njegovih 13 pokušaja iz igre, tek dva su bila uspješna, a upisao je još i osam skokova te tri asistencije. Ono u čemu se svakako istaknuo jesu blokade, čak pet ih je ubilježio tijekom 27 minuta koliko je sinoć bio na parketu u Las Vegasu.

In their premier matchup tonight:

Wemby — Miller —

9 PTS 16 PTS

8 REB 11 REB

5 BLK 3 STL

2-13 FG 5-15 FG

The first of many meetings. pic.twitter.com/90Tdl14fbl

— StatMuse (@statmuse) July 8, 2023