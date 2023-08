Wembanyama o prilagodbi na NBA: ‘U usporedbi, europska košarka je fizički puno zahtjevnija’

Nakon nešto slabijeg debija, Victor Wembanyama u svojem je drugom nastupu za momčad San Antonio Spursa ubilježio čak 27 poena. Time je ipak pokazao svu raskoš svojeg talenta, ali i ušutkao brojne kritičare koji su se javili već nakon prvog posrtaja, i to tijekom ljetnih priprema. On se, pak, u svojim kasnijim intervjuima, osvrnuo na usporedbe košarke kakva se igra u Europi te one preko velike bare.

“Prije svega, teren je ovdje dosta više otvoren. Sve se odvija puno brže, ali je razina igre u Europi puno više fizički zahtjevnija nego SAD-u. Istina, i ovdje me često fauliraju, ali nije to tako puno, pogotovo u usporedbi s onim što sam dosad doživljavao u Francuskoj”, otkrio je Wembanyama američkim novinarima.

Doduše, ove izjave stižu nakon samo dva nastupa, i to protiv uglavnom nedokazanih igrača te onih s manjom minutažom. Tek mu, dakle, predstoje dvoboji s najvećim i najjačim pojedincima NBA lige, poput Giannisa Antetokounmpa, LeBrona Jamesa ili Joela Embiida. Bit će zato zanimljivo vidjeti kako će se snaći u duelu s takvim gromadama, posebice s obzirom na njegovu tanašnu građu. “Ovdje igrači samo lete, a u Europi se više toga odigrava na tlu, poput guranja i duela, pogotovo u borbi za skokove. Naravno, u NBA-u su sjajni sportaši, među najboljima na svijetu i sa znatno više talenta, pa je očito da ipak preferiram igrati ovdje”, zaključio je Wembanyama.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se