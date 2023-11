Wemby je sinoć postao prvi rookie Spursa s 20 poena i pet blokada još od Tima Duncana

Spursi su, u principu, vodili dobar dio utakmice — u posljednju četvrtinu ušli su s 15 poena prednosti, ali Toronto ju je uspio odvući u produžetak zahvaljujući O.G.-ju Anunobyju koji je dvije sekunde prije kraja pogodio za 110-110. Nekadašnji prvaci ograničili su domaće na šest poena u dodatnom vremenu, a Spursi su morali priznati svoj treći poraz u sezoni.

Wemby nije bio ni najbolji strijelac momčadi koju vodi Gregg Popovich; najviše je ubacio Keldon Johnson koji je skupio 26 poena, a Toronto je predvodio Scottie Barnes s 30. Međutim, Francuz je svejedno ostvario vrlo respektabilnih 20 poena (šut iz igre bio mu je na nešto manje respektabilnih 44 posto), s devet skokova i četiri asistencije. Blokirao je Wembanyama i pet lopti, što ga je učinilo prvim rookiejem Spursa još od Tima Duncana koji je na jednom susretu ubacio bar 20 poena i ubilježio pet blokada.

Victor Wembanyama is now 2nd in the NBA in blocks with 2.7 while playing 9 fewer minutes than Anthony Davis, who leads the NBA with 3.7

Wemby would lead the league if his opponents didn't pass up shots when guarded by him pic.twitter.com/RwdaxHG433

