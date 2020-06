Werder je izbjegao izravno ispadanje, a Claudio Pizarro odigrao možda zadnju utakmicu u karijeri

Werder je u posljednjem kolu Bundeslige izvukao živu glavu. Zasad.

U Bremenu je Köln pregažen sa 6-1, dok je Fortuna izgubila kod Uniona 3-0. U drugu ligu tako idu Fortuna i Paderborn, dok Werder ide u razigravanje i igrat će ili protiv Heidenheima ili protiv HSV-a.

Što se tiče gornjeg doma, Bayern je, naravno, prvak, Borussia Dortmund druga, a u Ligu prvaka će i RB Leipzig te ‘Gladbach. Bayer, Hoffenheim i Wolfsburg idu u Europa ligu (tim redom).

Uglavnom, Werder je svoj dio posla obavio već u prvom poluvremenu. Naime, u prvih 45 minuta pala su tri gola, a to je više nego što je Werder zabio u posljednjih 11 domaćih utakmica — kombinirano (dva).

Yuya Osako zabio je za 1-0 u 22. minuti. Pet minuta kasnije Milot Rashica povisio je na 2-0, a u 29. minuti Niclas Füllkrug zabija za 3-0. Također, Fortuna je u Berlinu kod Uniona u tom trenutku gubila 1-0, što je značilo da Werder u takvom raspletu situacije ostaje u Bundeslige.

3 – @werderbremen has scored 3 goals so far, more than in their previous 11 home games in the #Bundesliga combined (2). Hope. #SVWKOE pic.twitter.com/gPXgVZbkqI

— OptaFranz (@OptaFranz) June 27, 2020