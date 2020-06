Wernerov nasljednik: Patrik Schick zabio je u trećoj uzastopnoj utakmici za RB Leipzig

RB Leizpig je odigrao 1-1 s Paderbornom u utakmici 30. kola Bundeslige i propustio priliku da privremeno preskoči Borussiju Dortmund na drugom mjestu prvenstvene ljestvice.

Domaćin je stvorio dovoljno prilika da pobijedi, ali Paderborn se pokazao tvrdim orahom; tempirao je pritisak prilično dobro i prijetio od kraja prvog poluvremena, kada je isključen Dayot Upamecano.

Prvi gol zabio je Patrik Schick na asistenciju Time Wernera u 27. minuti dok je na terenu još vladala brojčana jednakost, a izjednačio je za goste Christian Strohdiek u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena nakon jednog odbijanca u kaznenom prostoru domaćina.

