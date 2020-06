West Ham i Wolvesi uspavali su gledatelje, ali zatim je ušao Traoré i inicirao vučju pobjedu

Većina današnje utakmice između West Hama i Wolvesa odigrala se u skladu s (očekivanom) tvrdokornosti koju nerijetko viđamo u premierligaškim susretima nakon povratka. Noge su još teške, tijela nedovoljno zagrijana, tribine prazne i nerealno je očekivati rapsodije prilikom uvodnih ogleda. Još kad to spojite sa standardno jalovom i sterilnom čekićarskom igrom, dobijete prilično dobar recept za ostvarivanje ovakve statistike i reakcija:

2 – Since the Premier League returned on Wednesday, the seven games in the competition have seen just two goals scored in the first halves, with West Ham v Wolves the fifth of those seven to be goalless at the break. Meh. pic.twitter.com/zTra14WJQa

— OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2020