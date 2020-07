West Ham se večeras dobrano potrudio: Jarmolenko je potopio zbunjeni Chelsea

Chelseajevi navijači ovih se dana vjerojatno vrlo lako mogu uhvatiti u sanjarenju o sljedećoj sezoni i snovima o epskim partijama Time Wernera i Hakima Ziyecha. Nova kombinacija dresova u kojoj su londonski Lavovi danas nastupili vjerojatno je još više pogurala kola prema tom brežuljku, ali Frank Lampard prvi će kazati kako valja ostati u sadašnjosti. Borba za Ligu prvaka još uvijek traje, petoplasirani Manchester United se zahuktao i pruža najbolje partije ove sezone, a prostora za kiksanje nema.

Nije ga bilo ni danas kod West Hama kojemu u borbi za opstanak nipošto nije lako. I pokazali su Čekićari zube u prvom poluvremenu: bez obzira na Chelseajevu dominaciju u posjedu i diktiranje tempa, momčad koju vodi David Moyes imala je 1-1. Bluesi su poveli u 42. minuti kada je Issa Diop u kaznenom prostoru srušio Christiana Pulisica, a Willian uspješno pretvorio kazneni udarac u pogodak. Samo koju minutu ranije Tomášu Součeku VAR je poništio gol za domaće vodstvo, ali u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela Čeh se ponovno dobro snašao u Chelseajevom kaznenom prostoru i nakon kornera (koji je potpuno nepotrebno zakuhao Antonio Rüdiger) poravnao rezultat. Pomalo mu je tu pomogao i oscilirajući Kepa koji se, u želji da izađe na loptu koja je dolijetala u šesnaesterac, zabio u vlastitog igrača i otvorio put do plave mreže…

37': West Ham have a goal ruled out for offside

42': Chelsea score a penalty

47': West Ham equalise An eventful end to the first half. pic.twitter.com/i44GuAX3MP — Squawka News (@SquawkaNews) July 1, 2020

Krenuo je West Ham odlučno u drugo poluvrijeme, a to je dokazao i preokret: Michail Antonio u 51. minuti prvo je (prilično lako) pao u kaznenom prostoru za vrijeme obećavajuće domaće akcije, lopta je došla na desnu stranu do Součeka koji je poslao lagano, prizemno dodavanje na rub peterca. Ono je kao kroz putar prošlo pored Chelseajevih braniča i došlo do ustalog Antonija koji je poentirao i tako došao do svog trećeg ovosezonskog zgoditka u Premier ligi, a gosti su se pronašli u problemima. Inače, valja spomenuti kako je 30-godišnjem Englezu ovo bio ukupno 29. pogodak u elitnom razredu engleskog nogometa, a sve njih je dosad dao unutar šesnaesterca…

Do sljedeće velike šanse West Ham je došao u 58. minuti kada je momčad povukla kontru, Jarrod Bowen dodao je na rub suparničkog kaznenog prostora do potpuno nečuvanog Manuela Lanzinija koji je mogao učiniti što je god htio, a na kraju je poslao loptu prilično iznad vrata i upropastio jako dobru priliku za povećanje prednosti. Inače, spomenuti Bowen namjestio je oba domaća pogotka dotad, a to su mu bile premijerne asistencije u West Hamovu dresu…

Lampard je u tim trenucima odlučio reagirati i osvježiti momčad uvodeći Oliviera Girouda i Rubena Loftus-Cheeka umjesto Tammyja Abrahama i Rossa Barkleyja, Chelsea se zatim malo razigrao i probudio, a Čekićarima se nije posebno žurilo.

Declan Rice’s game by numbers vs. Chelsea: 90% pass accuracy

22 forward passes

11 ball recoveries

5/5 tackles won

3 clearances Another big performance in a big game. 🍚 pic.twitter.com/r2cdT5ISfk — Statman Dave (@StatmanDave) July 1, 2020

I nije Chelsea morao tako dugo čekati. U 72. minuti gosti su zaradili slobodan udarac na popriličnoj udaljenosti, Willian se namjestio, majstorski potegnuo, a lopta se od vratnice odbila u gol. Naizgled su Bluesi preuzeli kormilo, ali londonski derbi ipak je odlučio uzburkati vode.

U 89. minuti West Hamu (koji se dotad dobro držao) otvorio se prostor, Chelseajeva obrana koja je prije toga pohitala u napad nije se uspjela vratiti, lopte se dokopao Andrij Jarmolenko koji nije zabio od rujna, nadmudrio Rüdigera i poslao dobro odmjeren udarac u Kepinu mrežu. Završilo je 3-2, West Ham je napravio golem korak naprijed u borbi za opstanak, a Chelseaju ovaj poraz nikako neće dobro pristajati zbog razloga navedenih na početku ovog izvještaja.

18 – Only West Ham (22) and Aston Villa (19) have dropped more points from leading positions in this season’s Premier League than Chelsea (18). Mayhem. pic.twitter.com/II6Pxw5iFV — OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2020

Ništa, natrag na snove o Ziyechu i Werneru… Ili je ovo bio povratak u realnost?