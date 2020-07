West Hamov Michail Antonio zabio je četiri gola Norwichu i time ga ispratio iz Premier lige

West Hamova nogometna momčad napravila je ogroman korak prema očuvanju statusa u engleskoj Premier ligi pobijedivši bodovno najslabiju momčad natjecanja Norwich City 4-0, od danas i tim porazom i službeno drugoligaša. Sve pogotke postigao je Michail Antonio.

Već do 54. minute stigao je 30-godišnjak iz Wandswortha do hat-tricka, prvog ligaškog za West Hamovu momčad na gostovanjima još od 2001. kad je Paul Kitson ubacio tri komada Charltonu. Za provjeriti kad je posljednji West Hamov nogometaš postigao četiri, valja zaroniti još malo dublje u povijest da bi se saznalo da je to u ligaškoj utakmici bio David Cross. Te rujanske večeri 1981. bio je vrlo raspoložen protiv Tottenhama.

Norwich are the first team in Premier League history to be relegated five times from the competition.

