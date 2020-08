Wiganov konačni pad: žalba zbog 12 bodova kazne je odbijena, Laticsi su i službeno trećeligaši

Minimalna nada još je postojala, ali sada je definitivno nestala.

Nekadašnji osvajač FA kupa Wigan Athletic početkom srpnja proglasio je stečaj zbog teške financijske situacije u kojoj se klub pronašao uslijed pandemije koronavirusa. Engleske nogometne vlasti zaprijetile su mu oduzimanjem 12 bodova na ljestvici čime bi ispao iz Championshipa, a ta odluka potvrđena je netom prije posljednjeg kola spomenutog natjecanja.

Ipak, Laticsi su uložili žalbu na spomenutu kaznu pozivajući se na višu silu; danas je stiglo službeno rješenje situacije koje za klub nije nimalo dobro.

An independent Arbitration panel has ruled that @LaticsOfficial’s 12-point deduction for entering administration last month will stand after dismissing the Club’s appeal against the sporting sanction.

The decision of the Arbitration panel is final and legally binding.#EFL

— EFL Communications (@EFL_Comms) August 4, 2020