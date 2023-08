Wolvesi su na Old Traffordu imali čak 23 udarca. Umalo je oboren rekord, iako su svi bili neprecizni

Umalo je tako oboren rekord na Old Traffordu, u posljednjih 20 godina tek je jednom zabilježen veći broj udaraca nekog gostujućeg sastava. Bilo je to još tamo u studenom 2005. godine, kada je Manchester United ugostio Chelsea, a Bluesi upisali čak 25 pokušaja prema golu. Zanimljivo, i oni su tada bili vrlo neprecizni i neuspješni, pa je i konačni rezultat bio identičan: 1-0 za domaće.

Wolves' tally of 23 shots tonight was the second most in a Premier League away game at Old Trafford in recorded history (since 2003-04).

Only Chelsea (25) in November 2005 have attempted more in a PL game away against Man Utd.

Chelsea also lost 1-0 that day. pic.twitter.com/CUNfvAMQIO

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 14, 2023