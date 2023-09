Wolvesi su sinoć već u 15. minuti imali 2-0 kod drugoligaša. Na kraju su ispali iz Carabao Cupa

Već u četvrtoj je minuti goste u vodstvo doveo Hee-Chan Hwang, da bi 11 minuta poslije na 2-0 povisio Toti Gomes. Gostujući navijači već su mogli početi sa stvaranjem planova za iduću rundu, no onda se ukazao Ipswichev as Marcus Harness te s čak tri asistencije kreirao domaći preokret.

Najprije je pronašao mladog Omarija Hutchinsona, koji je u 28. minuti smanjio zaostatak, potom i Freddieja Ladapoa, strijelca izjednačujućeg pogotka iz 39. minute. Preokret je kompletiran u 13. minuti nastavka utakmice, tada je Harness asistirao Jacku Tayloru, za prvu Ipswichevu pobjedu na Wolvesima nakon čak devet godina i sedam međusobnih utakmica.

Ipswich Town have won their first match against Wolves since 2014

