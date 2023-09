Wunderbar: Njemačka se pobjedom protiv Latvije plasirala u svoje drugo polufinale na SP-ovima

Bila je to prava timska predstava uz izvedbi njemačkih reprezentativaca, pa se tako nitko od njih nije previše izdvojio. Najviše je poena skupio oporavljeni Franz Wagner, njih 16, a u stopu su ga pratili Andreas Obst (13), Moritz Wagner (12) te John Thiemann (10). Latvijcima, pak, nije pomogla ni nova sjajna partija Artursa Žagarsa, nastup je završio s 24 poena, dok ih je Dāvis Bertāns upisao 20.

Franz Wagner off the bench:

16 PTS

8 REB

5-8 FG

2-4 3P

+22

His first game back since the beginning of Round 1. pic.twitter.com/hMXhkzdzOw

