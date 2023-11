Xabi Alonso je s Bayerom u 11 kola osvojio 31 bod. Najbolji je to start sezone u povijesti Bundeslige

Čak i u ovoj još podosta ranoj fazi natjecanja, Bayern se u ranijim sezonama znao pomalo odvojiti od svojih glavnih konkurenata i biti na kursu prema još jednoj titulu u Bundesligi. I ove jeseni bavarski sastav ima gotovo pa savršen učinak, s devet pobjeda i samo dva remija te bez poraza, no ni to nije dovoljno za čelnu poziciju u njemačkom prvenstvu.

Razlog za takvo stanje je Bayer, momčad iz Leverkusena ne samo da igra oku ugodan i zanimljiv nogomet, već mu on donosi i bodove. Novi trijumf stigao je jučer protiv Union Berlin, koji se ove sezone podosta muči, pa i ne treba previše čuditi da je konačni rezultat bio čak 4-0 za ekipu pod vodstvom Xabija Alonsa.

🔴⚫️ BAYER LEVERKUSEN BACK TO 1ST IN BUNDESLIGA… 🤩 Xabi Alonso's side go into the international break 17 games unbeaten in all-comps! pic.twitter.com/ogOxYO8agI — EuroFoot (@eurofootcom) November 12, 2023

Bayer je sad na sjajnom učinku, u ovih je 11 kola skupio 10 pobjeda i tek jednu neriješenu utakmicu, i to u gostima kod Bayerna (2-2). Taj saldo od 31 boda izjednačenje je rekorda za najbolji start u čitavoj povijesti Bundeslige, istim se mogu pohvaliti baš Bavarci, i to iz sezone 2015./2016. Tad je momčad vodio još jedan španjolski trener, Pep Guardiola je prvi poraz u ligi tad doživio tek u 15. kolu.

No, nisu Xabijeve trupe uspješne samo u prvenstvu, pobjede se nižu i u ostalim natjecanjima. S gol-razlikom od 13-2 bez problema je izborena osmina finala njemačkog kupa, a slični rezultati bilježe se i u Europa ligi. Tamo je Bayer također na stopostotnom učinku, s četiri pobjede u isto toliko kola protiv Moldea, Häckena te dvaput Qarabağa, uz gol-razliku 12-2.

Uz rad tog španjolskog stratega, puno zasluga za ovakva ostvarenja ide i njegovim glavnim vedetama: Alejandru Grimaldu, Florianu Wirtzu, Victoru Bonifaceu, ali i iskusnim Granitu Xhaki te Jonas Hoffmanu. Bayer je, podsjetimo, osvojio tek dva trofeja, u povijesti je češće završavao na korak do konačnog trijumfa, no sad bi se i to moglo promijeniti…