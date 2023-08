Xabi Alonso pohvalio Stanišića: ‘Impresioniran sam njegovom osobnosti, u konkurenciji je’

Podsjećamo, Stanišić je na pripremama zabio dva gola za Bayern, a njegov novi trener u Leverkusenu Xabi Alonso jako je zadovoljan onime što je zasad vidio od njega na treninzima.

“Josip Stanišić ostavio je odličan dojam, on je izvrstan nogometaš koji ima želju za napretkom i pomaganjem”, otkrio je Španjolac na današnjoj konferenciji za medije. “Ima igračku inteligenciju za igranje više pozicija i fleksibilan je u tom pogledu. Bio sam impresioniran sam njegovom osobnosti u našem prvom razgovoru. Trenirao je dobro i bit će u konkurenciji za sutra.”

Josip Stanišić on why he left Bayern for Leverkusen: "I was told clearly in Munich that a loan makes sense in order to develop. Now I'm looking forward to giving it my all in Leverkusen. I think I'll get more playing time here than I would have at Bayern" [@SkySportDE] pic.twitter.com/vIzo1jpahU

