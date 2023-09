Xabi Alonso sigurno je zadovoljan, Josip Stanišić u tri je nastupa još uvijek bez netočnog dodavanja

Sudeći prema uvodnim nastupima, odlazak Josipa Stanišića iz Bayerna na posudbu u Bayer pokazao se kao vrlo dobar potez. Mladi hrvatski reprezentativac pomalo se počeo aklimatizirati na novu sredinu, pa je nakon dva kratka nastupa s klupe u domaćem prvenstvu, sinoć u slavlju nad Häckenom odigrao čitav susret.

Bayer je upisao pobjedu od čak 4-0 nad aktualnim švedskim prvakom, a Stanišić imao solidnu ulogu u očuvanju vlastite mreže netaknutom. I ne samo to, nastavio je svoj sjajan niz, još uvijek nije ubilježio netočno dodavanje u dresu prvoligaša iz Leverkusena. Preciznije, svako od njegovih 65 dodavanja stiglo je do svoje planirane destinacije, odnosno do nekog od njegovih suigrača.