‘Xabiball’ gazi dalje: Alonso je prvi trener u povijesti Bayera s osam vezanih ligaških pobjeda

Leverkusen je gostovao u Bremenu kod Werdera te je opet slavio i zabio tri gola. Alex Grimaldo i Jeremie Frimpong uz autogol domaćina zabijali su za osmo uzastopno slavlje u Bundesligi, a time je Xabi ispisao klupsku povijest.

8 – Xabi Alonso is the first Leverkusen manager to win eight consecutive Bundesliga matches. Record. #SVWB04 pic.twitter.com/JbJPFdt6JC

