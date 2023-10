Xavi, čuješ li ti Sopin izazov? ‘Da Barcelona dođe na Rujevicu, ne bih se kladio na njih’

Usprkos kiksu u prošlom kolu protiv Istre (1-1), Rijeka će i u 13. kolo HNL-a ući kao prvoplasirana momčad na tablici. Na Rujevicu prekosutra stiže Gorica, a novinari su danas mogli svjedočiti novoj rundi izjava trenera Željka Sopića koji nije izgubio od 27. kolovoza i utakmice s Dinamom koja mu je bila debi na riječkoj klupi.

“Mislim da nas očekuje zahtjevna utakmica protiv zahuktale Gorice, mojeg bivšeg kluba koji u zadnje vrijeme ima jako dobre rezultate i mislim da zasluženo drži treće mjesto na tablici”, rekao je Sopa. “S druge strane, mislim da se dobro pripremamo za tu utakmicu i da je sve prošlo u najboljem redu. Imali smo manje probleme, ali mislim da ćemo to sve riješiti i s 11 najboljih istrčati na Rujevicu i pokušati uzeti tri boda.”

Kakva je situacija s Emirom Dilaverom i Stjepanom Radeljićem, dvojici ozlijeđenih Riječana?

“Situacija je OK, i jedan i drugi treniraju, jučer je Dilaver bio pošteđen jednog dijela, ali danas će biti normalno u treningu pa ne vidim neke veće probleme po pitanju toga”, otkrio je Rijekin trener. “Ali, znate kako je to, i zadnji put su me pitali jesu li svi zdravi. Da se danas igra, svi bi bili na raspolaganju osim Petrovića. Grgić se isto vratio treningu pa je sve u najboljem redu.”

Je li protiv Istre bio problem pristupa i duel igre?

“Problem je samo u treneru, uvijek je problem u treneru jer u prvom poluvremenu nismo otišli na željenu razliku, a trebali smo. Naravno da nas je gol u 47. minuti poremetio. To što prvo poluvrijeme nismo dozvolili Istri ništa, to je ili njihov strah ili naša kvaliteta. Nije realno da cijelu utakmicu odigramo na tom nivou; nije da nismo ništa napravili u drugom dijelu, imala ih je i Istra, ali jako je teško igrati kada 10 igrača stane iza lopte na ne baš idealnom terenu. Ljudi su uzeli bod, mi smo napadali i pokazali želju, nismo imali dovoljno sreće i mirnoće, ali to je tako. Bitan je gard i voljni moment, da svaki dan možete biti na najvišem nivou, realno ne možete.”

Nešto o bivšem klubu Gorici, možda i o prošloj sezoni?

“Ne bih se previše vraćao na prošlu sezonu, trenutno igraju jako dobar nogomet. Ako ćemo se vraćati na prošlu sezonu onda ćemo umanjivati rad i kvalitetu mog prijatelja Dinka Jeličića koji ih fenomenalno vodi. Prošle godine je bila takva situacija da ste iz ničega morali napraviti čudo; teško je to sada usporediti. Puno im je lakše sada igrati u odnosu na prošlu sezonu. Tada smo svi zajedno napravili sve što smo mogli da bismo došli do željenog cilja, malo je nas u to vjerovalo, uspjeli smo i na temelju toga se ušlo u novu sezonu. Nažalost, tada su na početku neki stožerni igrači tipa Mrzljaka, Jurića, otišli, a neki su išli na operacije. To je bilo pretumbavanje u ljetnom prijelaznom roku, ali klub je napravio dobar rok, malo smo kasnili. Mislim da imaju kvalitetnu i karakternu momčad, dosta iskusniju od naše. Mrzljak, Krizmanić, Raspopović, Matavž… To su ljudi koji imaju 200 plus utakmica u nogama. Kompaktni su, teško primaju golove, neće nam biti lako, ali ja vam ponovno kažem — trenutno, da Barcelona dođe na Rujevicu, ja se ne bih kladio na njih.”

Mišljenje o Josipu Mitroviću? On je prošao riječku nogometnu školu…

“Mitrović je kada sam ja bio imao problem što su ga selili po raznim pozicijama, a on je najbolji na lijevom krilu ili ofenzivnom veznom. Na toj poziciji je tada igrao Kristijan Lovrić i zabio milijun golova, sve bitne golove i nije se Mitroviću bilo lagano nametnuti. Mogu samo reći riječi hvale za njega i ono što je odigrao za Goricu, sam se nametnuo za svoje mjesto, nije bilo da netko mora ili ne mora.”

Hoće li strpljenje biti ključni faktor protiv čvrstih Turopoljaca?

“Ne mogu govoriti što publika treba pokazati, oni su uvijek uz nas, bilo dobro ili ne. Naravno, kad igrate protiv najbolje obrane lige, ja uopće ne mislim da će se Gorica ovdje doći braniti, ali nema veze, to ćemo vidjeti na utakmici. Uvijek pišemo da je strpljenje najvažnije, ali mi imamo energiju, mladost i mi ćemo napadati od prve minute. Sad bih ja tu trebao lupetati u prazno, ali ovi poznavatelji nogometa bi mi trebali objasniti kako bih ja trebao Niki Jankoviću reći da ne puca, dodaje ili ne znam šta. Ako to tako ide, onda bi treneri bili ovi koji igraju PlayStation. Mogu ja sad govoriti da ćemo čekati, a 7.000 ljudi hukne i oni izlete kao aždaje po terenu. Naravno da nećemo ići grlom u jagode, ali da ćemo igrati slično kao prvo poluvrijeme u Puli, to je minimum minimuma.”

Ima li uopće potrebe za rotacijama?

“Igra tih najboljih 11 za koje ja mislim, igrat će i ovaj put. Svaki igrač svakodnevno ima mogućnost dokazati se na treningu i uvjeriti mene ili stručni stožer da je bolji od nekoga tko je igrao prije njega. Rotirate kada mislite da treba nekoga odmoriti, odnosno, kada imate velik broj utakmica. Mi trenutno nemamo, mislim da tek tamo poslije pauze imamo tri utakmice u tjedan dana tako da igra najboljih 11, nema tu sad koji bi trebali ili ne bi. Igra se za bodove, želimo ih uzeti što više, igrat će najboljih 11. Nema tu puno priče.”

Puno se priča o novom popisu izbornika Zlatka Dalića pa se i Rijekini igrači nadaju pozivu jer su najavljene promjene. Može li to remetiti koncentraciju na HNL?

“Pa dobro, mislim da je to adekvatno pitanje za njih. Naravno da nekima to daje novi motiv kada Zlatko Dalić razmišlja o njima, nekima i stres. Oni se moraju s tim nositi, ali očekivano je kada si na tom mjestu na kojemu smo mi, da vas prati izbornik Dalić. To je sasvim normalno, sad, hoće li on nekoga zvati, to je samo na njemu. Mislim da igrači moraju biti sretni da ih izbornik gleda za jednu jaku reprezentaciju kakva je Hrvatska.”

Na kraju je odgovorio i na pitanje o svojim temperamentnim izjavama. Je li to namjerno ili je jednostavno takav?

“Ne, to vam se zove istina. To je jedna riječ koju mi Hrvati ne poznajemo. Pitate me i onda bi vi htjeli da vam kažem kako biste vi ili netko drugi htjeli čuti. Ja vam kažem onako kako jest. A sad, hoće li netko reći da sam ja marioneta, to je tako kod mene. To je istina; pitate me, ja vam kažem. Kako ćete vi to formulirati, to je druga stvar. U principu je to moja istina. Ja uvijek odgovaram iz svoje glave, ne iz tuđe.”