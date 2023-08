Xavi ne skriva razočaranje zbog Dembéléa: ‘Ima PSG-ovu ponudu i ne možemo napraviti ništa’

“Dembélé nam je priopćio da želi otići”, kazao je Xavi. “Malo sam razočaran. Ima PSG-ovu ponudu i mi ne možemo napraviti ništa. Ne možemo se natjecati s prijedlogom koji je dobio iz Francuske, razgovarao je s Luisom Enriqueom i Nasserom Al-Khelaifijem. Takvo je tržište. Nogometašima koji ne žele biti u Barçi mora biti omogućen odlazak. Pitao sam ga za razlog iza ove odluke, bio je sretan ovdje… Pa, nije dao jasan odgovor. Imali smo pripremljen scenarij za ovaj mogući gubitak i sada se moramo pojačati. Ousmaneov odlazak će nas oslabiti.”

🎙️ Xavi: “Dembélé came and told me he wanted to leave. He has an offer from PSG that we cannot match.” pic.twitter.com/VHfeB065mj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2023