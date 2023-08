Yann Bisseck spreman je pojačati Inter. Nerazzurri njegovim potpisom ulažu u budućnost

Bisseck je rođen prije 22 godine u Kölnu gdje je i započeo svoju karijeru, a 2017. postao je najmlađi njemački debitant u bundesligaškoj povijesti kada je nastupio u porazu od Herthe 2-0. Ipak, kasnije je upisao još samo dva nastupa u njemačkoj eliti, a uslijedile su brojne posudbe; igrao je tako Bisseck za Holstein Kiel, Rodu JC, drugu momčad Vitórije Guimarães, no korijenje je naposljetku pustio u Aarhusu, gdje se stabilizirao i otključao svoj potencijal.

Bisseck je u Dansku prvo otišao na posudbu da bi onda njegov ugovor bio otkupljen prošlog ljeta, a za Aarhus je nastupio ukupno 68 puta uz šest pogodaka i tri asistencije. Dobre partije probudile su Interovo zanimanje, a on ga je kupio za sedam milijuna eura; za današnje pojmove to svakako nije prevelika investicija za jedan takav klub, tako da Nerazzurri mogu, u praksi, samo profitirati od njegova transfera.

Mladi Nijemac dogovorio je ugovor do 2028. godine, već je s obitelji stigao u Milano, a danas bi posao trebao biti dovršen.

Yann Bisseck becomes new Inter player today ⚫️🔵

◉ Medical tests booked in the morning.

◉ Contract completed until June 2028.

◉ €7m plus €500k add ons to Aarhus paid in 3 years.

◉ Club statement scheduled soon, all done and set to be sealed.

Here we go, confirmed. ✔️ pic.twitter.com/KnkctB2htQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2023