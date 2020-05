Yaya Touré kao predizborno obećanje: Bjelokošćanin bi mogao završiti u Vasco da Gami

Neobična predsjednička kampanja — nogometna — odvija se u Brazilu, točnije oko Vasco de Game.

Brazilski klub na jesen bi trebao dobiti prvog predsjednika izabranog od strane navijača u klupskoj povijesti. U igri su šestorica kandidata, a trenutno najaktivniji je brazilski odvjetnik Leven Siano.

Siano je navijačima obećao ispuniti barem jedno konkretno predizborno obećanje. Naime, pod uvjetom da bude izabran kao predsjednik kluba, u klub stiže — Yaya Touré. Siano nije, primjerice, izjavu ovjerio kod javnog bilježnika, nego je napravio video u kojem Touré potvrđuje da je sve dogovoreno.

REVIRAVOLTA?

Especulado no Botafogo, Yaya Touré pode ir para o Vasco por causa de um acordo com Leven Siano, candidato à presidência do clube. E aí, torcedor, o que acha? pic.twitter.com/LAw8l6Jwv5

— FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) May 21, 2020