Za derbi očekujemo pun kapacitet Maksimira — 5970 gledatelja. Usput, Torcida će biti na zapadu

Derbi između Dinama i Hajduka koji će se u sklopu 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva igrati na stadionu Maksimir u nedjelju s početkom u 21:05 sati, ponudit će sliku kakva baš i nije uobičajena.

Gledatelja će biti, kako navijača domaće momčadi, tako i gostujuće no budete li ove potonje pogledom tražili po južnoj tribini mogli biste ostati iznenađeni. Torcida za ovu priliku seli na zapadnu.

Navedenu novost treba staviti u kontekst potresa koji je u ožujku zatresao Zagreb i maksimirski stadion, dotrajao i ne odveć lijep, dodatno unakazio. Iz kluba tako poručuju da je ʻutvrđeno da tribine zapad dolje i gore, kao i tribine sjever gore i dolje, nisu pretrpjele konstruktivna oštećenja koja bi ugrozila sigurnost korisnika te se iste mogu bez ograničenja koristiti za smještaj navijača na sportskim događajima.ʼ

Potom se navodi da ʻu odnosu na tribinu istok utvrđena su određena oštećenja na samoj konstrukciji tribine te ista do provođenja sanacije neće biti korištena za sportske priredbeʼ, a onda se spominje i južna na kojoj ʻnije došlo do vidljivih oštećenja uzrokovanih potresom, no postoji potreba za dodatnim statičkim izračunima te s obzirom na navedeno tribina privremeno ne može biti korištena za gledateljstvo.ʼ

Ova rečenica seli gostujuće navijače, konkretno Torcidu i još konkretnije 300 navijača na zapad.

Osim potresa, aktualna situacija ne može proći bez razgovora o koronavirusu i mjerama koje su na snazi kako bi se spriječilo širenje zaraze. Detaljnije i u kontekstu to znači da… ʻpuni kapacitet stadiona Maksimir je 20 920 mjesta, a s obzirom na odluke nadležnih tijela o smanjenju kapaciteta na 1/3 zbog epidemije koronavirusa i iz sigurnosnih razloga, taj kapacitet za utakmicu GNK DINAMO – HNK HAJDUK bit će 5970 gledatelja. Po tribinama to znači: zapad dolje – 1656 od kojih 300 namijenjenih za navijačku skupinu HNK Hajduk; zapad gore – 967; sjever dolje – 1633; sjever gore – 1488.

Napominjemo da će navijači HNK Hajduk biti smješteni u posebno osiguranom sektoru 10 na tribini zapad dolje, odvojeni od domaćih navijača.ʼ