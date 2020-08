Za goleme ugovore se ima, a za obične radnike ne: Arsenal je predložio otkaze za 55 zaposlenika

Kup je osvojen, nada u budućnost na Emiratesu je vraćena, ali iza kulisa situacija je svejedno tmurna…

Arsenalovi direktori Raúl Sanllehi i Vinai Venkatesham danas su se navijačima obratili priopćenjem gdje pobliže opisuju klupsko stanje usred pandemije. Naravno, kao i za sve timove igdje na svijetu, prihodi od TV kuća, utakmica i komercijalnih aktivnosti drastično su se smanjili, a takvo stanje, pišu oni, iziskuje i prilično surove mjere.

Osim što su se igrači prve momčadi, treneri i glavešine odrekli dijela svojih plaća, klub je zaustavio gotovu svu kapitalnu potrošnju i počeo strogo kontrolirati svoje operativne troškove. Navodi se i kako je obitelj Kroenke, u čijem je Arsenal vlasništvu, pomogla pokriti dugove vezane uz stadion, a za blisku budućnost najavljuje se nastavak zabrane dolaska gledateljima na stadione i stroga ograničenja njihove fluktuacije nakon toga.

Zbog svega toga, Arsenal je sada predložio 55 otkaza.

“Naš je cilj bio zaštititi radna mjesta i osnovne plaće naših zaposlenika onoliko dugo koliko je to bilo moguće”, stoji u priopćenju. “Nažalost, sada smo došli do točke gdje predlažemo 55 otpuštanja.”

Klub je dodao kako ovakve odluke nikako ne donosi olako, a sljedećih mjesec dana proteći će u konzultiranju oko predloženih rezova. Možete pretpostaviti da ovakve vijesti među navijačima nisu odjeknule nimalo dobro, posebice zbog nedavnog potpisivanja ugovora s određenim igračima bliskima agentu Kiji Joorabchianu koji je u jako dobrim odnosima s Arsenalovom upravom, mnogi spominju i onu famoznu Özilovu plaću od 350 tisuća funti tjedno (za sjedenje na tribini), tu je i novac zarađen osvajanjem FA kupa te kvalifikacijom u Europsku ligu, a nekolicina Twitteraša upire prstom u milijardera Stana Kroenkea, vlasnika čije se bogatstvo procjenjuje na 8,3 milijarde dolara…

