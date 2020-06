Za Marka Cubana dileme nema: “Ako igrači budu željeli klečati tijekom himne, pridružit ću im se”

Jednom kada nam se NBA liga vrati, protestne simbolike — s obzirom na sve ono što se u međuvremenu događalo u SAD-u — na parketima sigurno neće nedostajati.

Pitanje je samo u kojem će se obliku nezadovoljstvo izraziti. Naime, prema pravilima lige, i igrači i treneri tijekom intoniranja himne imaju obavezu stajati na nogama. Drugim riječima, klečanje barem na papiru nije opcija.

Mark Cuban, jedan od najomiljenijih vlasnika u NBA ligi, za ESPN-ov Outside the Lines, odgovorio je na pitanje što planira učiniti ako igrači Dallas Mavericksa pravilo ne budu ispoštovali.

“Ako budu kleknuli i ako to učine s poštovanjem, bit ću ponosan na njih”, rekao je Cuban. “Nadam se da ću im se moći i pridružiti.”

“I’ll stand in unison with our players, whatever they choose to do.”

@mcuban on the potential for player protests as the #NBA prepares to return in July. pic.twitter.com/V3twJWtp7n

— Outside The Lines (@OTLonESPN) June 18, 2020