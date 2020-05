Za početak, rurski derbi: Bundesliga se vraća utakmicom Dortmunda i Schalkea

Kalendare u ruke.

Praznik za one žedne nogometa — DFL je na današnjoj presici i službeno objavio kako se aktualna bundesligaška sezona nastavlja i to već za devet dana, 16. svibnja. To je, uostalom, i bilo najavljivano, a sada izlaze nove informacije oko samog rasporeda utakmica.

NINE DAYS TO GO! 🙌 The Bundesliga will return on May 16, sources have told @uersfeld: https://t.co/wfqDKnlVGg pic.twitter.com/q226F5XBP3 — ESPN FC (@ESPNFC) May 7, 2020

Pošto je navedeni datum subota, neće biti utakmice u petak navečer u klasičnom večernjem terminu koju su trebali odigrati Fortuna i Paderborn, javljaju njemački mediji. Tako će nas, vidljivo je iz DFL-ova dokumenta, u subotu od 15 i 30 sati čekati sljedeći parovi:

Borussia Dortmund – Schalke 04

RB Leipzig – SC Freiburg

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Dusseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Istog dana u 18 i 30 trebali bi zaigrati Eintracht Frankfurt i Borussia Mönchengladbach, a u nedjelju se sastaju Köln i Mainz te Union Berlin i Bayern. Kolo bi se trebalo zaključiti u ponedjeljak, 18. svibnja utakmicom između Werdera i Leverkusena, možda i zato što su lokalne vlasti u Bremenu bile strože s pravilima oko povratka igrača na treninge. Naravno, igrat će se pred praznim tribinama…

Saison-Fortsetzung am 16. Mai: Rückkehr von #Bundesliga und 2. Bundesliga startet mit dem 26. Spieltag ➡️ https://t.co/23LPwB13fT pic.twitter.com/IVKqPP89UP — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 7, 2020

“Nakon prvoga dana nastavka natjecanja, svima će nam biti jasno kako preferiramo utakmice s gledateljima”, izjavio je DFL-ov čelnik Christian Seifert. “Na klubovima je velika odgovornost implementirati medicinske i organizacijske mjere u discipliranom smislu.”

The 2019/20 Bundesliga table so far. Nine days to go until it officially resumes. pic.twitter.com/vQFSLLgW5b — Squawka News (@SquawkaNews) May 7, 2020

Eto radosti za mnoge, samo se nadamo kako će u procesu svi uključeni ostati zdravi.