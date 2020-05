Za ponedjeljak se najavljuje detaljna draft verzija protokola za nastavak sezone u Seriji A

Talijanski nogometni savez u postupku je finalizacije protokola za utakmice Serije A u koji će biti uključene mjere izolacije igrača, brzi rezultati testiranja na koronavirus i pravila karantene.

Uz mjere socijalne distance nogometaši koji nastupaju u talijanskom prvenstvu ovoga su tjedna započeli treninge. Na Savezu je da u suradnji s vladajućima sad odluči kako nastaviti sezonu utakmicama u različitim gradovima, bez publike i na siguran način.

Prema napisima talijanskih medija vrlo detaljna draft verzija protokola bit će predstavljena u ponedjeljak. Ona uključuje način putovanja na utakmice, hotelski smještaj s posebnim ulazom za igrače i klupsko osoblje i čitav niz smjernica koje bi trebale pomoći da se zaustavljena sezona nastavi.

