Za pravdu i na kraj svijeta: Jaylen Brown vozio 15 sati do Atlante kako bi predvodio prosvjed

Frustracija kontinuiranim rasizmom u SAD-u ovog je tjedna apsolutno proključala nakon ubojstva nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda koji je u Minnesoti ugušen pod policijskom čizmom. Neredi i prosvjedi na ulicama traju već danima, znakova smirivanja nema, a i velika većina sportaša otvoreno je ustala protiv nepravde koju crno stanovništvo u Americi, nakon stoljeća borbe za vlastita prava, još uvijek trpi.

Jedan od njih je i Bostonov Jaylen Brown koji je odlučio organizirati mirni prosvjed u rodnoj Atlanti. Jučer je na društvenim mrežama pozvao ljude da mu se priključe u centru grada, a zatim je sjeo u auto i vozio se 15 sati kako bi došao do Georgije i dao obol borbi američkog stanovništva za bolje sutra.

— Jaylen Brown (@FCHWPO) May 30, 2020

I will be peacefully protesting tommorow

Jaylen Brown leading a protest in Atlanta right now 🙏🏽 🙌 @FCHWPO pic.twitter.com/Yk8tby1ggZ

— Ballislife.com (@Ballislife) May 30, 2020