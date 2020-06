Za prvakinju nema problema: Amanda Nunes pokazala je dominaciju protiv Felicije Spencer

Sinoć je u Las Vegasu održan UFC 250, a ljubitelji MMA-a ponovno su došli na svoje.

Amanda Nunes u glavnoj borbi večeri obranila je naslov prvakinje u perolakoj kategoriji i to jednoglasnom odlukom sudaca. U pet rundi nije imala problema protiv krvlju okupane Felicije Spencer koja je primila poprilične batine i završila meč s nekoliko posjekotina na licu. Izrazito samopouzdana Brazilka željela je dokazati kako ju nitko ne smije otpisivati, a u tome je, ostvarujući 11. pobjedu zaredom, i uspjela.

Amanda Nunes: 11th straight win, tied for 2nd-longest active win streak in UFC & longest win streak by a female fighter in UFC history.

Also becomes the 1st of the 4 fighters in UFC history who have held 2 titles simultaneously to defend both titles during reign as champion. pic.twitter.com/U0VBQ1mB6T

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 7, 2020