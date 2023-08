Za Roberta Sáncheza odjednom više nema mjesta u Brightonu pa ga je doveo Chelsea

Kada gledamo današnje aspekte nogometnog tržišta, nije to ni neki spektakularan novac za vrlo potentnog čuvara mreže koji je jedno vrijeme slovio i za jednog od najboljih u Premier ligi. Ipak, na Amexu ga je s vrata izgurao Jason Steele koji će sada biti ustaljena jedinica u Brightonu.

Official, confirmed. Robert Sánchez has joined Chelsea on seven year deal from Brighton 🔵✨ #CFC

Contract until 2030, £20m fee plus £5m add ons. pic.twitter.com/kg58bQKTtZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023