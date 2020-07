Zabija kad god stigne: Luis Muriel ove godine u Serie A pogodak postiže svakih 48 minuta

Atalanta je i sinoć nastavila razbijati.

Slavljem protiv Sampdorije od 2-0 upisala je svoj deveti ligaški trijumf uzastopce, a uz Bayern i Real Madrid jedina je momčad u ligama Petice koja je slavila u svim dosad odigranim utakmicama nakon pauze. Na nevjerojatno efikasne predstave Gasperinijevih momaka već smo navikli, a uz Rafaela Tolóija ponovno je poentirao i Luis Muriel, zabivši bivšem klubu finim udarcem s dvadesetak metara u 85. minuti…

6/6 – #Atalanta are one of the three sides to have won all the games playes in the top-5 European Leagues after the break, joint with Bayern München (9/9) and Real Madrid (7/7). Perfect.#AtalantaSamp pic.twitter.com/X836kzGCN8

