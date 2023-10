Zaboravili ste kakva je Lillard igračina? Bez brige, sve je to pokazao na debiju za Buckse

To je najviši broj postignutih poena jednog debitanta u povijesti Bucksa, a usto je uhvatio i osam skokova te podijelio četiri asistencije. Valja spomenuti da je Lillard s crte slobodnih bacanja gađao 17/17 što je također debitantski rekord franšize, nije imao niti jednu izgubljenu loptu, a spomenut ćemo da se Giannis zaustavio na 23 poena i 13 skokova.

Tonight the @Bucks' Damian Lillard:

– scored 30+ points

– grabbed 8+ rebounds

– dished out 4+ assists

– made 15+ FT without a miss

– had 0 turnovers

No other NBA player has done all that in a game (since turnovers were first tracked in 1977-78). pic.twitter.com/vt6G7G3ii4

