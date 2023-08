Zabrinuli ste se jer Chelsea ovog ljeta manje dovodi? Nema brige, stigao je Axel Disasi

No, najnovije pojačanje ipak je nešto skuplje i renomiranije te spada u red onih kakve biste i očekivali od novog Chelseajevog vodstva. Na Stamford Bridgeu od danas stanuje Axel Disasi, 25-godišnji francuski stoper koji je dosad branio boje Monaca.

Axel is ready to get to it! 💪 pic.twitter.com/EQFipRjBnw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2023