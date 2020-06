Zadar je danas na svim svjetskim naslovnicama. Kyrgios smatra da je turnir ondje bio glupa odluka

Dio igrača Adria Toura te uži tim koji ih prati, njih 22, sinoć su testirani na Covid-19, nakon saznanja da je bugarski tenisač Grigor Dimitrov pozitivan na testu na koronavirus. Rezultati su pokazali da su zaražena trojica, među kojima i Borna Ćorić.

Svibanjska najava Adria Toura kazivala je da će najbolji tenisač današnjice Novak Đoković okupiti brojne teniske asove na regionalnim turnirima koji će se od 13. lipnja do 5. srpnja održati u pet gradova. Krenulo je s Beogradom i nastavilo se sa Zadrom. Pitanje je staje li sve nakon prekida na drugoj postaji, jer direktor Adria Toura Đorđe Đoković nije potvrdio da će biti otkazan sljedeći turnir, već je rekao da će se ponašati u skladu s preporukama mjerodavnih tijela.

Zasad je silom prilika stalo.

Mnogo je bilo onih koji su se zaželjeli tenisa, a time i zagovornika ovakvog nadmetanja uslijed pandemije koronavirusa. Mnogo, jasno, i protivnika koji su upozoravali na mogućnost širenja zaraze. Glupo je reći da takvi sad likuju, no priliku za “jesam li vam rekao” definitivno su dobili.

Među njima je i Nick Kyrgios.

Australski buntovnik s teniskim reketom u ruci ʻpohvalioʼ je i vodstvo turnira…

…i očitovao se na priznanje Borne Ćorića da je bio pozitivan na testu za koronu.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 22, 2020