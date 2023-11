Zadar je pobijedio Split, a mi ćemo istaknuti sjajnu triple-double partiju Luke Božića

Dobro popunjene Gripe danas su dočekale hrvatski derbi u ABA ligi; Split i Zadar ogledali su se prvi put nakon dva tjedna kada su Zadrani slavili u susretu domaćeg prvenstva, a i danas je ishod bio jednak, samo u različitoj dvorani.

U prevrtljivoj utakmici boljima su se pokazali momci koje vodi Danijel Jusup i tako popravili svoj omjer na 4-4, a Split je barem nakratko pao na začelje sa zabrinjavajućih 1-7. Zadar je pobijedio rezultatom 82-75.

Nije se u jednom trenutku činilo da će tako biti, pogotovo ne nakon prvog poluvremena; poslije izjednačene početne četvrtine Splićani su se potpuno razgoropadili u drugoj i u tom razdoblju uvalili 28 poena gostima. Ključna je pritom bila trica; Žuti su u drugoj četvrtini ubacili šest šutova za tri poena, a Zadar niti jednu. To je domaćinu bilo dovoljno za plus sedam na poluvremenu, no gosti su se u nastavku stabilizirali, a Splićani pokazali znakove pada.

Sve je to rezultiralo time da je Zadar u posljednjih pet minuta utakmice ušao s osam poena prednosti i još nije imao osiguranu pobjedu, ali ona je ipak uslijedila. Umnogome zahvaljujući Luki Božiću koji je, naravno opet diktirao ritam odličnom partijom u kojoj je naposljetku ostvario triple-double učinak.

Bjelovarski MVP okončao je utakmicu s nevjerojatnih 28 poena, 14 skokova i 10 asistencija za 40 minuta na parketu. Nevjerojatna je to bila partija hrvatskog košarkaša koji iz utakmice u utakmicu dokazuje svoju kvalitetu.

U zadarskom sastavu dvoznamenkasti su bili i Dario Drežnjak (16), Karlo Žganec (13 uz devet skokova i četiri asistencije) te Arijan Lakić (11). Splićani mogu biti zadovoljni svojom predstavom, usprkos porazu — Lewis Sullivan ubacio je 15 poena, Shannon Shorter 13, Boris Tišma 12, a Krešimir Ljubičić 10.