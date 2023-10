Zadnje su sekunde, Sevilla lovi remi i ima korner. Naravno, Rakitić je ubrzo upisao novu asistenciju

Unatoč osvajanju Europa lige te nastupu u Ligi prvaka, čini se kako će Sevilla opet imati vrlo tešku sezonu. Uoči sinoćnje utakmica s Rayo Vallecanom, andaluzijski je sastav skupio tek sedam bodova iz isto toliko ligaških kola, a ni nakon tog dvoboja stanje se nije znatno poboljšalo. Upisan je tek remi (2-2) u ovoj domaćoj utakmici, a i to je stiglo tek nakon povratka u drugom poluvremenu.

Najprije je Rayo poveo te preko kapetana Óscara Valentína te Álvara Garcíje došao do velike prednosti, no nije ju zadržao u nastavku utakmice. Nadu je Sevillinim navijačima već u 50. minuti vratio Djibril Sow, činilo se kako je ostalo dovoljno vremena za potpuni povratak do isteka 90. minute. Ipak, kako su minute prolazile, ta je nada sve više kopnjela, izgledalo da će upisati već peti prvenstveni poraz.

A onda je Sevilla izborila korner, praktički u posljednjoj minuti sučeve nadoknade. Dakako, izvođenja se prihvatio Ivan Rakitić, koji je u igru ušao u 37, minuti nakon Fernandove ozljede. Bivši hrvatski reprezentativac preciznim je ubačajem pronašao Youssefa En-Nesyrija, a Marokanac je glavom pospremio loptu u mrežu, posljednjim udarcem na utakmici postavio je konačnih 2-2.

✈️ 🇲🇦 pic.twitter.com/PpFGoKRPF6 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 7, 2023 Druga je to ovosezonska asistencija za Rakitića, prvu je ubilježio na otvaranju Lige prvaka protiv Lensa (1-1). Doduše, već dugo čeka na gol u službenoj utakmici, posljednji se pamti još s kraja siječnja, ali očito je da još uvijek može pomoći Sevilli, čak i s 35 i pol godina na leđima.

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se