Zagrebovi rukometaši odigrali su odličnih 50 minuta, ali su ipak poraženi od Kielcea

Novi četvrtak donio je još jedan dvoboj rukometaša Zagreba i velikog Kielcea u Ligi prvaka. Nakon što su u Areni momčadi podijelile bodove prošlog tjedna, u Poljskoj je domaćin ipak bio bolji i slavio 28-24, ali opet Lavovi imaju za čim žaliti jer odigrali su sjajnih 50 minuta.

Pogotovo se to odnosi na sam početak. Agresivnom obranom još je jednom Zagreb iznenadio domaćina, nakon čega je išla brza tranzicija na koju je Kielce posebno ranjivo. Na pogon Zvonimira Srne i Timura Dibirova Zagreb je tako u prvih 15 minuta stvorio sjajnu zalihu i pet razlike, odnosno 8-3.

No, do kraja prvog poluvremena domaćin je zaigrao bolje pa se vratio i na poluvremenu stigao do izjednačenja do 12-12. U takvom egalu krenulo je i drugo poluvrijeme te je jako izjednačena igra potrajala kakvih 20 minuta u kojima nitko nije imao preko dva razlike, ali uglavnom vodi Kielce.

Nada u pobjedu Zagreba ukazala se serijom 3-0 kada je Srni i Dibirovu pomogao i Luka Klarica pa je 21-19 postalo 21-22 na osam i pol minuta do kraja, ali Klaričin nezgodni udarac uz Srnino nesretno isključenje prelomili su za seriju domaćih. Kielce je gurao na crtu prema Nicolasu Tournatu te je ovaj ili trpao ili iznuđivao sedmerce.

Raspali su se gosti u tim minutama pa je Kielce napravilo seriju od 5-0 i tu je bio kraj zagrebačkim nadanjima. Na kraju 28-24 za domaće koji su time došli do 10. boda u osam kola i trećeg mjesta u vrlo jakoj skupini A. Zagreb je na šest bodova i sedmom mjestu, ali s ovakvom igrom ima se čemu nadati do kraja.

Szymon Wiaderny s pet je golova predvodio pobjednike, ali uglavnom je pucao sedmerce. Michal Olejniczak je dodao četiri, a naš Igor Karačić upisao je dva pogotka. Kod Zagreba su Miloš Kos i Dibirov zabili po pet, a Srna četiri gola.

Sljedeću priliku za pobjedu u Ligi prvaka Zagreb će imati za tjedan dana u Areni gdje dolazi Pick Szeged. Od Mađara su Lavovi u gostima tijesno izgubili 27-26 pa će imati priliku za revanš.